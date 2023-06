Educazione e cura degli equini Arriva il supporto del Ministero

Hanno ricevuto orgogliosi il loro attestato, al termine di un percorso affrontato con entusiasmo e passione. Sì, perché è stata proprio la passione per il cavallo la colonna portante del progetto ‘Educazione, cura e gestione a terra del cavallo’. Quella di Massimiliano Ermini, suo ideatore e organizzatore, quella dell’Istituto agrario, nelle persone, in primis, della preside Nadia Riguccini e della professoressa Valentina Batoni. Quella dei docenti, accuratamente scelti per la loro professionalità, delle scuderie e degli allevatori che hanno creduto in questo corso di formazione innovativo e rivolto ai giovani, perché, così Giuseppe Botti, vicepresidente di Final Furlong (partner del progetto), insegnante, esaminatore e guru dell’ippica nazionale, "sono loro lo stimolo per andare avanti". Il progetto sì, ha avuto un enorme successo, sul territorio, ma anche e soprattutto fuori, tanto che le collaborazioni e i patrocini, nel giro di pochi mesi, sono lievitati. Se il corso, fin dai primi passi, ha avuto accanto la Camera di Commercio Arezzo-Siena, la Cia, la Lilt, Ornella Prosperi e Mark Harris Getty, d’ora in poi potrà contare anche sul supporto di Chianti Banca, Banca Centro Toscana Umbria e Terre Cablate, nonché del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, visto l‘interesse del sottosegretario La Pietra.

"Non potendo esercitare il patrocinio sul progetto in sé, lo faremo per tutti gli eventi collaterali", ha spiegato Claudio Alesi. Ma le novità non si fermano qua: se le attività pratiche, quest’anno, si sono svolte alla scuderia della Berardenga di Melissa Cipriani, dal prossimo entreranno nel team La Chiusafarina di Elisabetta Gentili e niente meno che la tenuta Il Borro di Vittoria Ferragamo (l’accordo è in via di definizione). E sta nascendo anche una sinergia con il reparto carabinieri biodiversità di Siena. "Sono orgoglioso dei ‘miei’ ragazzi – ha affermato Massimiliano Ermini – e ringrazio tutti coloro che hanno appoggiato il progetto. Abbiamo ‘studiato’ svariate materie, visitato tante strutture, lavorato con grandi professionisti del settore. E’ venuto fuori qualcosa di straordinario: abbiamo forse imboccato la strada giusta per portare qualità nel mondo del cavallo, tutto, tutto, il mondo del cavallo".

Angela Gorellini