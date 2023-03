"Edilizia in crescita Sbloccare i crediti a famiglie e aziende"

In provincia si registrano 4.837 cantieri nell’ultimo anno con un incremento del 24,7% rispetto al 2021; è significativo che il maggior contributo, secondo i dati dell’osservatorio provinciale della Cassa Edile di Siena, arrivi dai lavori privati con un aumento del 27%. "Il settore delle costruzioni ha trainato negli ultimi due anni la nostra economia – afferma il presidente Ance Siena, Giannetto Marchettini – con un grande contributo al reddito, al prodotto e al mercato del lavoro della provincia. Le imprese, se messe in condizioni di operare, possono fornire un apporto determinante alla crescita del 2023".

Nel 2022 i lavori privati sono stati 4578 (contro i 3607 del 2021); 259 i cantieri pubblici (contro i ai 268 del 2021). I numeri fanno comprendere il valore e il peso del settore delle costruzioni per la tenuta socio-economica della provincia come, del resto, nel Paese il comparto si conferma vitale. "Emerge con ancora più forza – aggiunge Marchettini – la priorità di risolvere il problema della liquidità delle imprese e delle famiglie così da non vanificare lo sforzo per spingere l’economia". E ancora: "I crediti dai bonus edilizi sono già stati contabilizzati nel bilancio dello Stato e quindi devono essere pagati subito alle famiglie e alle imprese edili".

È in gioco il futuro del mercato: "Il calo del potenziale di crescita, demografico ed economico, aggravato dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi dell’energia – si evidenzia – trasforma radicalmente lo scenario e le condizioni abitative. Ad aggravare la situazione, il mancato decollo di alcune opere Pnrr: i ritardi sono dovuti anche ai rincari delle materie prime. Serve quindi avviare le riforme strutturali di cui il territorio ha bisogno".