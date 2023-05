"Edilizia e trasporti da ripensare"

"Partirei da una maggiore collaborazione con il Dsu – ha sottolineato Fabio Pacciani –, penalizzata in questo ultimo mandato e forse anche prima, per sanare problematiche come le mense e gli alloggi. Penso che sarebbe opportuno recuperare i volumi inutilizzati per creare strutture capaci di accogliere meglio gli studenti, come il Santa Chiara: un’edilizia pensata per facilitare la residenza degli studenti. Il trasposto esterno è un tema allarmante, parliamo di opere da realizzare in tempi lunghi: ci deve essere pressione continua a tutti i livelli per ottenerli. Il trasporto locale è un tema che deve essere affrontato, ci sono piani di mobilità anche sostenibile disattesi dall’ultima amministrazione. La nostra idea è investire su navette che colleghino il centro alla periferia tramite parcheggi scambiatori, ma anche incrementare la mobilità dolce e sostenibile. Il problema Bandini è molto complesso, l’impegno è andare a realizzare una mensa in centro, possibilmente in un locale già appartenente al Dsu e comprato per questo scopo. Attrarre studenti significa anche ampliare l’offerta culturale, rivalutare immobili da utilizzare e ricostituire, evitando l’allontanamento degli studenti dalla loro città, perché io non credo esistano più città. Il Santa Maria deve essere un luogo dei senesi, l’idea è costituire un centro di formazione per studiosi e dedicato all’arte, oltre che un contenitore. Chi va via da Siena lo fa perché non può permettersi di sostenere la politica abitativa senese".