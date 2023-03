EcoSito in via del Poggio in approvazione Lavori entro giugno

E’ in approvazione, da parte del Comune, il progetto esecutivo e successiva gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un EcoSito in via del Poggio. Si tratterà di un locale adibito a sistema di raccolta dei rifiuti, che va ad aggiungersi a quello già attivo da ottobre scorso in via di Fontebranda, quale servizio integrativo della modalità di raccolta porta a porta in funzione nel centro storico. L’EcoSito sarà dotato di accesso controllato mediante la tessera 6 Card già in possesso dei cittadini e le utenze autorizzate saranno calcolate sulla base del numero di contenitori installati all’interno. Oltre alle normali frazioni di indifferenziato, organico, multi materiale e carta, sarà possibile conferire pile, farmaci, oli esausti e piccoli Raee. Il locale sarà inoltre dotato di un impianto antincendio e di un impianto di videosorveglianza. La fine lavori è prevista entro il mese di giugno 2023.