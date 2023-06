Ecogiro al lago di Montepulciano Oltre 400 lungo tutti i percorsi

Una festa all’insegna dei valori dello sport e dell’amicizia. Come ogni 2 giugno torna l’Ecogiro al Lago di Montepulciano (10° memorial Andrea Capecchi e 2° memorial Valdimaro Gorelli), appuntamento da sempre molto partecipato dai podisti. In prima fila nell’organizzazione La Chianina Running di Montepulciano Stazione ma sono davvero in tanti i volontari. "Al momento sono circa 400 i partecipanti" dice Fulvio Caldesi, tra i più attivi de La Chianina Running.

Tra i percorsi, la competitiva di 13,5 km, l’ecopasseggiata di 11 km e la nordic walking. "Siamo circa 45 persone – conclude Caldesi – ad allestire. a darci una mano anche i ragazzi del Cerro Bike, la Croce Rossa, la Misericordia di Montepulciano, le circa 25 persone attive in cucina".

L.S.