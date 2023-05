Ecco Wikimuseo App per visite al polo etrusco

Nasce Wikimuseo, una web app per rendere più fruibile e accessibile il patrimonio culturale del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, consentendo a operatori e utenti di progettare e realizzare in autonomia gli itinerari e i supporti digitali utili a migliorare l’esperienza di visita. Sarà presentato oggi alla sala conferenze San Francesco di Chiusi Città, alle 11. L’applicazione, frutto della collaborazione tra Direzione regionale musei della Toscana e LiberActa srl, nasce dall’esperienza di "ARTathlon – Arte in movimento", la maratona creativa promossa nel 2021 dal ministero della Cultura. Sarà possibile utilizzare contenuti multimediali di tutti i tipi già esistenti o crearne di nuovi. Gli itinerari potranno essere differenziati per le caratteristiche dei destinatari (bambini, anziani, persone con problemi di accessibilità) nelle principali lingue, associando ai percorsi di visita mappe, informazioni di accessibilità, interazioni per rendere più confortevole e stimolante la visita. I percorsi potranno essere creati, personalizzati e utilizzati anche da scuole, enti e associazioni per scopi didattici e culturali legati ai loro obiettivi. Per sfruttare al meglio queste potenzialità è stata avviata una collaborazione anche con il Comune di Chiusi per supportare la visita ma anche di stimolare la produzione di contenuti da parte degli utenti.

Massimo Montebove