Ecco la squadra scelta da Guiggiani

Una squadra affiatata ed esperta sui cui il capitano della Giraffa Guido Guiggiani, fresco di conferma, continua a fare affidamento. E’ stata comunicata al popolo nell’assemblea di via delle Vergini giovedì sera in cui Guiggiani ha appunto fatto i nomi di chi lo affiancherà nel prossimo triennio. Per quanto riguarda i mangini resta l’inossidabile Marco Niccolucci, unitamente a Federico Neri e Giacomo Giuliani. Il ’capo’ della stalla è Bernardo Pallassini, barbaresco. Ad affiancarlo nell’accudire il cavallo i vice Ginevra Neri, Alessio Duchi e Marco Rossi Senesi. A guardare il fantino saranno Matteo Cappelli Noferi, Duccio Tripoli e Nils Natoli, con Leonardo Vincio.