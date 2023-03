Ecco la squadra del capitano Cappannoli

La squadra è formata: il capitano del Bruco Federico Cappannoli si è insediato ufficialmente nell’assemblea che si è svolta ieri sera, annunciando anche i nomi che l’accompagneranno nel mandato alla guida dello staff Palio. Tenente sarà Maurizio Nasoni, a cui Cappannoli è legato da un solido rapporto di amicizia, oltre ad aver già fatto il mangino insieme a lui. Entra nello staff anche Roberto Dragoni che per spirito di servizio si era messo a disposizione della Contrada quando il Bruco cercava il capitano, quindi Luca Babucci, che ha fatto il mangino con Simone Manganelli. Con loro è stato nominato anche Matteo Colombi. Cappannoli dunque si è basato su rapporti di fiducia ma anche su persone che consentissero di sapersi muovere in tutte le situazioni. Non cambia invece la stalla del Bruco.

L’altro neo capitano (anche se ha già ricoperto questo ruolo in passato), Roberto Papei della Civetta, svelerà la squadra nell’assemblea di insediamento del 9 marzo.

La.Valde.