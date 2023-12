"Ecco la dieta di Natale per evitare 2-3 chili in più"

"Manteniamo la convivialità, senza rinunciare a niente, ma rispettando orari dei pasti e porzioni a cui siamo abituati. Basta un po’ di buon senso ad evitare quei 2-3 chili in più che le feste potrebbero portare", dice Barbara Paolini, direttrice della Dietetica e nutrizione clinica delle Scotte.

Qual è il rischio a tavola?

"Consumare anche 1.500 calorie in più rispetto al normale. E’ un periodo critico: ci sono più occasioni di stare a tavola e l’insidia è il ’piluccamento’, l’attitudine a mangiare in continuazione, fuori degli orari consoni, dai pasti organizzati; oltre a cibi più ricchi e complessi di quelli cui siamo abituati. Rispettiamo insomma i pasti canonici e le porzioni, per non stimolare la sensazione di fame continua".

Quali regole per evitare l’abbuffata?

"Prima di tutto non esagerare con le quantità. Se restiamo nelle piccole porzioni, possiamo non rinunciare a niente e contenere i danni. Bastano piccoli assaggi. Limitiamo grassi, condimenti e carboidrati. Vanno evitati alcolici e bevande, molto zuccherine; sono da preferire le verdure e piatti meno elaborati e conditi. Altro accorgimento è non tenere a portata di mano e in vista quello che può stuzzicarci. Questo vale soprattutto nei giorni a seguire quelli di festa, oltre che prima. Il digiuno invece non serve e prima o poi porta ad esagerare".

Come limitare i danni?

"Nei giorni prima e dopo la festa preferiamo piatti meno elaborati: una pasta al pomodoro meglio della carbonara. Ed evitiamo i dolci: il panettone mangiamolo a colazione e non a fine pasto; la frutta secca e candita come spuntino e senza esagerare. Infine, impegnamo il tempo libero facendo un po’ di movimento, anche una camminata può aiutare a consumare qualche caloria in più".

Dunque festeggiamo ma non solo a tavola?

"La festa è nella convivialità certo. Ma per stare bene e non uscirne con qualche danno, basta non esagerare. Durante il periodo mangiamo ma in piccole quantità e dopo la festa non facciamo incetta di offerte di panettoni, prolungando e facendo diventare ordinario il consumo straordinario. A volte prodotti accumulati a Natale vanno avanti anche per un mese".

Paola Tomassoni