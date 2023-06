Ecco la app dedicata alla Tratta "Ha ricevuto l’ok del Consorzio"

Un amore incondizionato per la nostra Festa. Anche se non sono nati a Siena ma vivono nelle Fiandre, a Lier in Belgio, cittadina famosa per pizzi, merletti e strumenti musicali. La folgorazione fra la famiglia di Jan Gilliams, dirigente di banca ed esperto d’arte, e appunto la Festa avviene nel 1987 quando ad Anversa trovò in libreria ’Palio’, libro di Falassi & Catoni. Da allora non sono mai mancati ad una Carriera, Straordinari compresi, hanno partecipato a tutte le cene della vittoria del Bruco anche se sono diciassettini racconta Paolo Cirelli che li conosce bene e ne è ormai amico, come del resto Bastiano. E che li ha affiancati nell’impresa – realizzata in verità dal figlio, Jan Christian – di realizzare una bellissima app dedicata alla Tratta. "Un’applicazione del tutto rispettosa della tradizione tanto da godere dell’approvazione ufficiale del Consorzio per la tutela del Palio, ottenuta il 2 maggio scorso – spiega Cirelli – a due condizioni: la totale assenza di pubblicità e che non venisse utilizzata l’araldica delle Contrade".

Passione e rispetto, si diceva. Che si evince anche dal sito, già noto e molto bello, www.palio.be, ricco di filmati. Adesso il figlio Jan Christian Gilliams (l’altro è un pittore di fama internazionale) ha messo a punto la app che sarà operativa già dal Palio di luglio accedendo da www.palioapp.com. Qui si troveranno la lista dei cavalli ammessi alla Tratta, ciascuno con relativa scheda, i numeri di coscia, le batterie di selezione e le accoppiate, solo per citare un esempio. Una novità che piacerà ai giovani visto l’uso delle nuove tecnologie. Soprattutto il culmine di una bella ’corrispondenza di amorosi sensi’ fra Il Palio, Siena e Gilliams che sul "Carroccio", tanti anni fa, confessava raccontando la sua storia di "aver preso la malattia del Palio".

La.Valde.