Ecco il modello Gaiole. Nuovo Centro Salute

"Qualità della vita e salute. Il modello Gaiole". Oggi alle 10,30 a Gaiole in Chianti saranno presentate alla cittadinanza le importanti novità che interessano il distretto sanitario di via Gradi, con l’inaugurazione del Centro Salute che riunisce i tre medici di medicina generale, e l’entrata in funzione del nuovo ecografo, acquistato grazie a una raccolta fondi pubblica. Collegato all’attività del Centro salute sarà presentato alle ex Cantine Ricasoli l’avvio dello studio ‘Lunga Vita"’ che nei prossimi 3 anni terrà sotto monitoraggio gratuito un campione di 1.000 persone di età compresa tra i 50 e i 75 anni, per valutare l’impatto dell’ambiente, dello stile di vita e dell’esercizio fisico sulla riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare e di altre malattie e sugli effetti generati, in termini di riduzione della spesa sanitaria pro capite. Interverranno il sindaco Michele Pescini, l’ assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, il presidente della Società della Salute senese Giuseppe Gugliotti, il direttore della Società della Salute Senese/Zona distretto Senese Lorenzo Baragatti, il direttore generale di Fondazione Toscana Life Sciences Andrea Paolini, il professor Flavio D’Ascenzi, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico; il medico di medicina generale Paolo Trucco. "Siamo felici di presentare queste due iniziative fortemente connesse l’una all’altra – spiega Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti – che consentono al nostro territorio di fare importanti passi in avanti sia nella cura con il Centro Salute, che nella prevenzione con lo studio che sta per partire".