Ecco il Centro operativo comunale. Ieri taglio del nastro in via Volta

Un impegno a 360 gradi. Per le esigenze del territorio, anche in questo 2023 interessato da più di un evento eccezionale collegato al maltempo, e per le emergenze spesso di livello assai elevato e dagli esiti drammatici che hanno riguardato altre realtà geografiche. I volontari delle diverse forze della protezione civile hanno il proprio quartier generale: è il Centro operativo comunale (Coc) inaugurato ieri a Poggibonsi in via Alessandro Volta in uno spazio ristrutturato dell’ex tribunale, immobile che da qualche anno ospita i dipartimenti dell’ammistrazione poggibonsese. Tredici mesi fa quella stessa superficie, intorno agli uffici giudiziari di un tempo, aveva assunto le sembianze del campo base per una esercitazione alla presenza di quasi 200 addetti alle gestioni delle emergenze. Adesso, dopo il taglio del nastro, è in funzione la casa comune degli enti che si occupano di garantire la sicurezza alla popolazione in caso di calamità. Sperando di attivare il meno possibile, ovviamente, la struttura. Però certi scenari possono purtroppo verificarsi e in casi del genere è fondamentale il presidio da parte dei componenti dell’équipe. "Prima, tra noi, chiedevamo indicazioni sul punto di ritrovo e adesso invece abbiamo tutti il nostro tetto", ha spiegato sorridendo Giulio Riccucci, responsabile di protezione civile per la Polizia municipale che ha alla guida Valentina Pappalardo. All’ingresso i mezzi di servizio delle associazioni con i rispettivi referenti: Giuseppe Vallario (Pubblica assistenza), Massimo Becacci (Misericordia Poggibonsi), Paolo Piattellini (Misericordia Staggia Senese), Enrico Pelagotti e Simone Paludi (Vab Valdelsa), Mauro Ferrari (Anpana Siena). Con loro il coordinatore provinciale della protezione civile di Siena, Ezio Sabatini, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e rappresentanti del tessuto locale, Rioni, Fratres, Avis. Un aiuto per gli arredi del Coc è arrivato dall’imprenditoria della Valdelsa, grazie a marchi di rilievo: Artexport e Gierredue. "Il sistema di Protezione Civile si basa sul volontariato e questa è l’occasione anche per dire grazie a quanti, con disponibilità e dedizione, si fanno carico di tutelare la sicurezza dei cittadini". Lo ha detto il sindaco David Bussagli, che ha consegnato un attestato di riconoscenza ai volontari all’opera durante le fasi del maltempo di giugno.