Ecco il Carrefour Market

È stato inaugurato al Carrefour Market di Colle un eco compattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie a uso alimentare. L’eco-compattatore della cittadina valdelsana è la ventesima macchina inserita nella rete di negozi di Etruria Retail. L’ eco-compattatore intelligente Coripet, è un vantaggio per l’ambiente perché con il bottle to bottle, si dà vita più e più volte al Pet già prodotto riducendo così la produzione di nuova plastica. È un vantaggio anche per i clienti, visto che il conferimento delle bottiglie consentirà di accumulare punti e sconti. Al taglio del nastro erano presenti anche Grazia Pingaro, l’assessora alle politiche ambientali e Stafano Nardi vice sindaco. Ogni bottiglia, deve aver contenuto liquidi alimentari, vale un punto e 200 punti raccolti danno il diritto a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. La raccolta punti avviene scaricando l’app gratuita di Coripet o ritirando la Card Coripet nel punto vendita. Il percorso "bottle to bottle" si sviluppa così: le bottiglie conferite nell’ ecocompattatore in prossimità del negozio, vengono ritirate da Coripet e portate ad un riciclatore dove vengono lavate e sminuzzate in piccoli pezzi. Il PET così riciclato verrà utilizzato per produrre nuove bottiglie. I tappi sono separati nel lavaggio finale ed anch’ essi avviati a riciclo.