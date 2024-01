Ecco il calendario civile e storico

Per il terzo anno la Pubblica assistenza di Poggibonsi stampa il calendario civile e storico. Uno strumento che l’associazione ha realizzato per prima tra le Anpas toscane. E’ possibile trovare per esempio la data di entrata in vigore della Costituzione, l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il giorno in cui è nato Copernico, la caduta di Saigon, l’uccisione di Martin Luther King, il referendum sul divorzio, il 1 marzo 1946 dell’approvazione in Italia della legge che estende il voto alle donne, il 18 aprile 1955, giorno della morte di Einstein. "Grazie a Mauro Merli, consigliere delegato alla Formazione, e a Fabrizio Fabiani, segretario generale, che lavorano su questo bel progetto - spiega la presidente Manuela Becattelli - che è anche un modo per far conoscere la nostra storia, in particolare quella contemporanea, dai diritti civili alle tante conquiste".