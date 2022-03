Ecco i medici di famiglia che lasciano

Novità sulla cessazioni di pediatri e medici di medicina generale in provincia di Siena. Come ha comunicato la Asl, la dottoressa Monia Carlini, pediatra, cesserà dal 20 marzo l’incarico provvisorio ad Asciano e Rapolano Terme. I genitori dei bimbi residenti nei due Comuni dovranno pertanto effettuare una nuova scelta a favore di uno dei pediatri disponibili. Nessuna variazione per quanto riguarda i bambini residenti nei Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, che continueranno ad essere assistiti dalla professionista. Il 31 marzo cesserà dal proprio incarico il dottor Paolo Della Giovampaola, medico di medicina generale nell’ambito di Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, Montepulciano e Pienza. I suoi assistiti dovranno compiere un’altra scelta. Sul sito www.uslsudest.toscana.it, si può consultare l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori. La scelta del medico può essere effettuata online o tramite telefono al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì (ore 913.30), il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 15.