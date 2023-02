Ecco i contributi a fondo perduto Aperte ben diciassette imprese

"Abbiamo già avuto l’apertura di 17 nuove imprese: questo bando vuole continuare questo percorso virtuoso per la crescita della nostra comunità". Il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, commenta così l’ultimo bando emanato dalla sua amministrazione che offre contributi a fondo perduto fino a 8.000 euro per l’apertura di nuove attività economiche sul territorio, rivolto anche a quelle già nate dallo scorso 1 gennaio. Il bando è valido per due anni e scadrà, quindi, il 31 dicembre 2024, ma le domande possono già essere presentate per le categorie di commercio al dettaglio, artigianato, professionali, servizi alle imprese, turismo e ricezione, agricoltura e agriturismo. Sono, invece, escluse, le attività di ‘compro oro’ e simili, sale giochi e attività con apparecchi di gioco con vincita in denaro, centri scommesse e simili, commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo, articoli per soli adulti e commercio con apparecchi automatici. Il contributo può essere richiesto per coprire spese di costituzione e procedure amministrative, realizzare o adeguare impianti, allacciarsi al teleriscaldamento, acquistare beni strumentali che non siano auto e telefoni cellulari, realizzare opere murarie e coprire le spese relative a formazione, licenze, software, sito internet e promozione. Le attività beneficiarie dovranno impegnarsi a mantenere la propria sede operativa a Radicondoli per almeno tre anni e ad inserire il logo ‘WivoaRadicondoli’ nel sito web.