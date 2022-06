Ecco i 39 nuovi contradaioli, Onda in festa

Non solo il Palio, negli ultimi mesi abbiamo assistito al ritorno di tutte quelle ritualità che compongono la Festa senese e che fanno parte della vita di ogni Contrada. In occasione della Festa titolare della Contrada Capitana dell’Onda, sono stati in 39 a ricevere il battesimo contradaiolo. Ecco tutti i nomi: Simone Sabatino, Cosimo Girolami, Gabriele Benanchi, Alice Arrigucci, Ginevra Rossi, Francesco Botticchio, Lia Romboni, Sofia Ferri, Emma Brogi, Amelia Dolores Elia, Gaël Salvadori, Laura Lenzi Delalix, Agnese Rossi, Elia Benedetti, Antonio Sabatino, Cloe Tahiri, Alba Salvadori, Chiara Vrenna, Alex Tahiri, Luna Giallombardo, Marco Vrenna, Sara Buonocore, Davide Janzen Innamorati, Fabrizio Buonocore, Ludovica Monguzzi, Lorenzo Nanni, Benedetta Monguzzi, Lavinia Ioana Bota, Luigi Talarico, Mario Sabatino, Yari Girolami, Laura Cignetti, Bruno Capasso, Claudio Renai, Veronica Gandossi, Marco Rossi, Cristiano Monguzzi, Enrico Stagetti, Serena Viti.