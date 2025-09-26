Ecco gli ambulatori in viale della Libertà

La sede della Banca Centro in viale della Libertà, affacciata sulla passeggiata pedonale, cambia pelle ed ai piani superiori troveranno posto alcuni ambulatori dell’ex ospedale. La banca mantiene le funzioni tradizionali al piano terra e al primo piano, mentre i livelli alti sono stati ripensati per ospitare i servizi sanitari. Una scelta che porta nel cuore della città un’offerta importante, capace di rendere più semplice l’accesso ai cittadini e di restituire vitalità a un immobile centrale. La convivenza tra attività bancaria e sanitaria rappresenta un modello virtuoso di utilizzo degli spazi: meno volumetrie sottoutilizzate, più servizi di prossimità per la comunità. Martedì prossimo alle ore 16 è prevista la cerimonia di inaugurazione, occasione per cittadini e istituzioni di scoprire la nuova funzione di un edificio che diventa simbolo di una Chianciano capace di rinnovarsi, coniugando tradizione e nuovi bisogni.Il connubio tra banca e sanità, seppur insolito, può diventare un simbolo della resilienza e capacità di adattamento: gli edifici da parzialmente vuoti, ora si aprono a nuove funzioni che mettono al centro le persone e i loro bisogni.

Questa scelta, oltre a garantire continuità sanitaria, contribuisce anche a rafforzare l’attrattiva del viale della Libertà, già punto nevralgico del passeggio cittadino. Un flusso costante di persone che raggiungeranno gli ambulatori potrà infatti portare nuova vitalità anche alle attività commerciali e di servizio della zona. Per Chianciano Terme, città che negli ultimi anni sta cercando nuove traiettorie di rilancio dopo la crisi del comparto termale, questa scelta ha un valore simbolico.

Anna Duchini