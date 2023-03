Eccidio di Montemaggio Il calendario degli eventi

Aperte ieri al Teatro del Popolo di Colle dalla seduta congiunta dei consigli comunali di Barberino Tavarnelle, Casole d’Elsa, Certaldo, Colle, Gambassi Terme, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, le celebrazioni per il 79’ anniversario dell’eccidio di Montemaggio vivranno domenica la giornata più importante con le deposizioni di corone in quattro luoghi simbolo di Colle (Fiore del Partigiano presso il municipio alle 9.30, Monumento di via Piemonte alle 9.45, Cappella dei Partigiani al cimitero della città bassa alle 10 e Monumento ai Caduti di piazza Arnolfo alle 10.30) e la Messa di suffragio alle 11 nella basilica di Sant’Agostino, per poi concentrarsi nei luoghi della strage nel Comune di Monteriggioni. Il programma prevede alle 15 l’omaggio al Monumento ai Partigiani a La Porcareccia e le orazioni ufficiali alla presenza di Silvia Folchi, Paolo Pezzino e Albertina Soliani, seguiti alle 16,30 dalla deposizione di corone al cippo di Casa Giubileo, aperta alle visite. Dalle 14 alle 19 sarà attivo un servizio navetta, in partenza ogni 15 minuti da Abbadia Isola per La Porcareccia e Casa Giubileo.