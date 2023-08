E’ vietato bruciare i residui vegetali

E’ scattato fino al 31 agosto anche nella nostra provincia e in Valdelsa il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nel periodo a rischio di incendio. È assolutamente vietata l’accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni all’interno di aree attrezzate. Numero verde in caso di avvistamento di incendi: 800 425 425.