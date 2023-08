"E’ un invito al gioco Inno all’insostenibile leggerezza del Palio per ridurre le ansie"

di Pino Di Blasio

"Non sono d’accordo sugli applausi tiepidi che avrebbero accolto il drappellone. Secondo me è piaciuto ai contradaioli. Certo, non è un Palio da primo impatto, non è un cencio tradizionale con i canoni stilistici ben delineati. Ma è bello perché è futurista, rispecchia in pieno l’arte di Marco Lodola. E sono convinta che piacerà una volta che sarà metabolizzato, assorbito dai senesi". Alla sua seconda cerimonia di presentazione del Palio da sindaco, Nicoletta Fabio commenta con i cronisti un drappellone con i colori accesi, sgargianti, una Madonna con una veste rossa e un manto blu, un caleidoscopio cromatico che riassume l’anima della Festa anche con i contradaioli senza volto.

Lei ha invitato alla leggerezza in questo Palio d’agosto. Perché?

"Perché è proprio il drappellone che invita a farlo, ad affrontare la Festa con spirito più giocoso, senza troppe ansie o sovrastrutture emotive. C’è troppa adrenalina, questo Palio pop art potrebbe aiutare a farla scemare".

Si riferisce a qualche sensazione particolare o contingente?

"No, affatto. Solo al desiderio di smussare certe drammaticità che sono insite nel Palio. Da contradaioli le sentiamo dentro, non possiamo farci molto per contrastarle. E’ l’insostenibile leggerezza del Palio, per carità. Ma qualche ansia potrebbe sparire".

E’ il drappellone che ha dato impulso al suo invito?

"Sicuramente, perché quei colori sono uno stimolo al gioco. Non è un Palio tradizionale, ho sentito gli applausi nella norma. Forse non l’entusiamo che abbiamo registrato in altre occasioni. Ma siamo di fronte a un’opera particolare. E ribadisco che piacerà di più quando sarà digerita e vista meglio".

Sicura che non ci sia qualche peso particolare in più per questo Palio d’agosto?

"Assolutamente no. Siamo noi contradaioli che ci maceriamo nell’ansia, che sentiamo il peso della responsabilità di avere in mano una tradizione che deve essere tutelata, preservata, tramandata alle future generazioni".

Non la preoccupano le tre coppie di rivali tra i canapi?

"Ci sono state tante altre volte, ci sono sempre. E qualche volta le rivalità nascono proprio in Piazza, si alimentano durante la Carriera. Non mi riferivo affatto a questo, quanto allo spirito che si sente da contradaioli. Che io sento per prima, come ansia da Palio".

E’ peggio o è meglio l’ansia da sindaco nel Palio?

"Riesco tranquillamente a scindere le due cose. Non c’è paragone, è un’ansia diversa. Ho questa fortuna-sfortuna di calarmi nel ruolo e di separarmi dalla mia anima contradaiola. Altrimenti non riuscirei a vivere quattro giorni di Palio, sommando le due ansie, istituzionale e da Contrada".

E’ ancora presto parlare dei cavalli e del lotto che si va prefigurando?

"Aspettiamo almeno le prove regolamentate, prima di addentrarci in previsioni e giudizi. Il momento decisivo sarà la Tratta e ribadisco che la scelta spetta ai capitani".