’E ti vengo a cercare’ ai Rozzi

Andrà in scena giovedì prossimo, 28 dicembre, il contest organizzato dall’Associazione Arturo Pratelli, ‘E ti vengo a cercare’. Una serata nel ricordo del giovanissimo travolto e ucciso cinque anni fa, mentre stava tornando a casa a piedi.

L’appuntamento è alle 21 al Teatro dei Rozzi: per partecipare è obbligatoria la prenotazione. È quindi necessario inviare un messaggio whatsapp a Francesco Fattorini (349.3730633) oppure a Francesco Barbucci (331.1932945), scrivendo nome e cognome del/degli interessato/i. Una volta effettuata la prenotazione, il 28 sera all’ingresso del teatro, andrà indicato il nominativo e verrà consegnato il biglietto per poter entrare. La donazione volontaria minima è di 10 euro, da versare al momento della ricezione del biglietto. Il concorso è alla sua prima edizione e nasce per promuovere gli artisti tra i 18 e i 27 anni, sia singoli che band (nel caso di gruppi si fa riferimento all’età media), che scrivono musica originale nel territorio senese. L’associazione assegnerà anche il Premio della critica ‘Roberto Ricci’, icona musicale della città di Siena, che si aggiudicherà il brano con il miglior testo. Questi i dieci artisti che si contenderanno la vittoria: Kamilla, Ascanio De Liguori, Alex Harding, Stuka, Malemà, Il ragazzo del Campo, Sidewalk Biyers, Revue, Gemma e Bulls on Parade. A presentare la serata i giornalisti Veronica Costa e Pietro Federici.