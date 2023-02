E’ tempo di Green Food Week Alimentazione sana a scuola

Frutta a scuola per la Green Food Week (in programma da domani al 17 febbraio) nel comune di Gaiole in Chianti. Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire agli alunni che frequentano il nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria, un’alimentazione più sana e controllata e un menù della mensa scolastica all’insegna del gusto, a chilometro zero, nonché più sostenibile. "Il Comune di Gaiole in Chianti – spiega l’assessore Emanuele Giunti- da tempo è impegnato su questo fronte perché riteniamo che la refezione scolastica possa giocare un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista del benessere degli alunni ma anche da quello dell’educazione alimentare, abituando i ragazzi al gusto e ai sapori semplici ma sani e cercando di limitare il consumo di merendine e altri prodotti confezionati. Gaiole è stato uno dei primi Comuni virtuosi, in Italia, ad introdurre nel 2017 i prodotti certificati bio nella mensa scolastica e a scegliere prodotti locali a chilometro zero per i pasti dei ragazzi". E infine: "In questa nuova edizione della Green Food Week – conclude l’assessore Giunti- per due settimane, nelle due giornate in cui c’è mensa, faremo l’esperimento con gli studenti di quarta e quinta della scuola primaria, di introdurre la frutta a metà mattina con il duplice obiettivo di garantire una pausa più sana e al tempo stesso contrastare lo spreco alimentare a mensa, evitando che i ragazzi arrivino a pranzo già sazi e rifiutino il cibo".