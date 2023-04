E’ tempo di ’Corridoi per studenti rifugiati’ Bando con borsa di studio internazionale

Aperto fino al 19 maggio il bando ’University corridors for Refugees - UNICORE’, progetto dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR) nato per dare la possibilità a studenti africani di proseguire il loro percorso accademico in atenei italiani. L’Università di Siena mette a disposizione una borsa di studio per l’iscrizione ad uno dei seguenti corsi per il prossimo anno accademico: Economics, Finance, International Studies, International Accounting and Management, Public and Cultural Diplomacy, Language and Mind: Linguistics and Cognitive Studies, Artificial Intelligence and Automation Engineering, Electronics and Communications Engineering, Applied Mathematics, Engineering Management, Chemistry e Biodiversity, Conservation and Environmental Quality. La borsa è destinata ad uno studente titolare di protezione internazionale proveniente da Niger, Nigeria, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe, Kenya o Uganda. Il bando permetterà alla persona selezionata di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire il proprio percorso di alta formazione. Al progetto UNICORE collabora il ministero degli Affari Esteri , oltre ad un’ampia rete di partner locali.