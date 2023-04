E’ tempo di ’BioBlitz’ Torna la 24 ore dedicata a natura e scienza

Il 29 e il 30 aprile torna il BioBlitz. A organizzarlo il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici con Wwf Siena, Legambiente Circolo di Siena, Museo Botanico dell’Università di Siena, Orto de’ Pecci e il National Biodiversity Future Center. Il BioBlitz, un evento gratuito di scienza partecipata (o citizen science) in cui i cittadini sono coinvolti in un’attività scientifica, è una maratona di ventiquattr’ore, fatta a turni, per raccogliere quante più possibili osservazioni naturalistiche nell’area del comune di Siena. I partecipanti dovranno ricercare, individuare, fotografare e classificare il maggior numero di organismi.