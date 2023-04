E’ stato inaugurato l’eco compattatore

Inaugurato ieri al Carrefour di viale dei Mille, a Colle, il primo eco compattatore della città per la raccolta e il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in plastica, realizzato in collaborazione con il consorzio Coripet. Al taglio del nastro erano presenti, insieme al direttore e vicedirettore del negozio, Andrea Cucini e Paola Commaudo, gli assessori Stefano Nardi e Grazia Pingaro. La macchina ‘mangiaplastica’ non farà bene solo all’ambiente: il conferimento delle bottiglie, infatti, consentirà di accumulare punti e sconti, dal momento che ogni bottiglia (che deve aver contenuto liquidi alimentari) vale un punto e 200 punti danno il diritto a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. La raccolta punti avviene scaricando la app gratuita di Coripet, o ritirando la Card Coripet nel negozio.