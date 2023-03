E’ stato inaugurato il nuovo ufficio turistico

Grande partecipazione all’inaugurazione del nuovo ufficio turistico realizzato presso i locali del Circolo il Torrione, luogo strategico per poter accogliere i visitatori fin da subito e fornire loro un’informazione adeguata per proseguire con la visita alla città. In occasione dell’inaugurazione si è svolta anche una visita guidata aperta alla cittadinanza. Un passaggio dall’UMoCA, museo all’aria aperta realizzato sotto gli archi del ponte di San Francesco, per procedere verso la chiesa di San Francesco e come ultima tappa il Museo San Pietro per un approfondimento sulla figura di Cennino Cennini e sul Tesoro di Galognano.