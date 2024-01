E’ stata una scelta giusta. Il Palio non è rievocazione. Meglio puntare all’Unesco

Ha fatto bene a tirar fuori il nostro Palio dall’elenco diventato esorbitante delle cosiddette rievocazioni storiche meritevoli di (magro) sostegno da parte della Regione Toscana. La decisione del sindaco Nicoletta Fabio deriva da un’interpretazione corretta della celebrazione senese. Senza esaminare i complicati dettagli legislativi e le farraginose procedure da osservare per far parte dell’album ufficiale messo a punto anche per accedere ai finanziamenti, è facile rendersi conto che il risultato finale desta grosse perplessità. Sono sessanta gli eventi che hanno meritato la nobilitazione, taluni annosi, altri improvvisati da pochi anni, i più organizzati da associazioni private. Ma si sa quanto il presidente Giani, che ha promosso l’operazione, ami le manifestazioni di folklore.

Verrebbe voglia di dire che la maggior parte di queste sceneggiate andrebbe ricompresa sotto la categoria fakelore coniata dall’antropologo Richard Dorson per designare le tradizioni falsificanti e improvvisate. Il Palio ha una sua vicenda che non si presta a riduttivi fraintendimenti e rifiuta di essere mischiato con logiche del genere. È tale il suo intreccio con le abitudini quotidiane, con le cadenze liturgiche e con una vissuta convivialità che non si può ritenere rievocazione di qualcosa che è morto. Il Palio ha una sua verità, declinata lungo i secoli in forme diverse e ha registrato mutamenti continui senza mai perdere il legame organico con i sentimenti e le passioni di una città che lo rigenera senza sosta e ne alimenta radici. Ciò che consente di notare, senza iattanza o disprezzo per gli altri, che siamo in presenza di un fenomeno culturale dotato di una sua originalità. Come altri ne esistono nella penisola dei mille campanili. In Toscana sono stati stanziati 500mila euro: piccole cifre che danno piccole soddisfazioni.

Il Palio è altro e se deve puntare su riconoscimenti di risonanza universale l’obiettivo è semmai quello di una sua protezione attraverso la Convenzione Unesco a Parigi nel 2003 finalizzata alla salvaguardia per patrimonio culturale immateriale: "Questo patrimonio culturale immateriale – si legge all’art. 2 –, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana". E si aggiunge che "ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile". Confesso che questa dizione assai vaga può nascondere qualche problema o richiedere eccessivi controlli. Non sono tra gli entusiasti della cultura Unesco, di solito elencatoria. Ricavo un’impressione penosa nel constatare che, in base alle graduatorie del 2023, il Palio è al quinto posto, dietro il Bravio delle botti di Montepulciano e in pessima compagnia: per raccattare 3000 euro! Un’umiliazione bella e buona. Il Palio non ha niente a che fare con le nebbie di vocabolari alla moda, come Terzo Settore.