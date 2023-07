È stata inaugurata la casina dell’acqua

E’ stata inaugurata la casina dell’acqua a Buonconvento. A tagliare il nastro il sindaco Riccardo Conti e il presidente di AdF Roberto Renai. "Incentivare l’utilizzo del consumo dell’acqua da sorgente locale con la riduzione dell’uso della plastica - dice Conti - è un passo avanti importante verso una sostenibilità concreta". "La fiducia dei Comuni soci è fondamentale - spiega Renai - e lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e senza plastica". L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare gli investimenti di AdF nel comune di Buonconvento, pari a oltre 210mila euro nel triennio 2020–2022, mentre per il futuro ne sono previsti altri 78mila per bonifiche reti, manutenziointerventi di distrettualizzazione, depurazione... Lo scorso anno gli investimenti di Adf sul territorio hanno raggiunto una media di 106 euro per abitante.