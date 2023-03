È scomparso Lorenzo Ticci L’ultimo saluto al ‘Manni’ La sua vera seconda casa

Commozione di un’intera comunità, quella colligiana, per la precoce scomparsa di Lorenzo Ticci. In molti, infatti, hanno partecipato ai due momenti di ultimo saluto a Lorenzo Ticci. Uno religioso, lo scorso giovedì, nella Chiesa di Sant’Agostino con il funerale. La parrocchia nella quale era cresciuto ed alla quale era affezionato. Non è un caso che tutti i ‘ragazzi dei salesiani’, amici della sua infanzia ed adolescenza giovedì erano lì a salutarlo. Un altro momento è stato allo stadio ‘Gino Manni‘, una seconda casa per Lorenzo Ticci. "La Colligiana, infatti, lo stesso giorno si è fermata per dare l’ultimo saluto a Lorenzo Ticci – afferma in una nota la società colligiana – che ha fatto la sua ultima apparizione allo Stadio "Gino Manni" anche se, stavolta, non da dirigente o da semplice spettatore". La comunità colligiana piange, quindi, la prematura scomparsa di Lorenzo Ticci (Classe 1961). Figura di spicco della società civile, popolare commercialista e titolare del suo studio. Un animo gentile, un colligiano vero. Con la sua impeccabile cravatta ed il suo immancabile Barbour. In perfetto stile inglese sapeva arrabbiarsi quando era necessario, ma era anche il primo a trovare il modo e la forma per arrivare ad un compromesso. Capacità che ha dimostrato anche nel consiglio comunale di Colle, infatti, è stato consigliere comunale di maggioranza nell’ultima amministrazione del Sindaco Paolo Brogioni. Non solo, perché ha svolto anche il ruolo di revisore dei conti per l’Azienda Speciale Multiservizi. Un lutto nel mondo dello sport e più nello specifico del calcio, perché Ticci è stato per molto tempo dirigente della prima squadra della città. "L’U.S. Colligiana piange per la prematura scomparsa di Lorenzo Ticci a lungo dirigente della società biancorossa – afferma in una nota la società sportiva – Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i dirigenti e lo tutto lo staff della Colligiana partecipano al dolore di Roberto, Marco, Emiliano e della famiglia tutta a cui porge le più sentite condoglianze". La Nazione si unisce alle condoglianze, nel ricordo di un uomo la cui caratteristica più evidente è stata la bontà d’animo. Un grande professionista, sempre pronto ad aiutare gli altri.

Lodovico Andreucci