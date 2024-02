E’ scattato il piano anti alluvioni. Un investimento da 300mila euro

Un piano anti alluvioni da 300 mila euro. A tanto ammontano gli investimenti del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno tra interventi appena ultimati, in corso e sulla rampa di lancio su Elsa, Staggia e Carfini: i corsi d’acqua al centro di tutta una serie di manutenzioni per una maggiore sicurezza idraulica del territorio di Poggibonsi. Il punto sui lavori è stato fatto ieri mattina durante un sopralluogo con il sindaco David Bussagli e il presidente del Consorzio, Marco Bottino, che ha snocciolato dati significativi. "Sommando le manutenzioni programmate e quelle incidentali per la risoluzione delle criticità non prevedibili- ha detto- abbiamo investito sul territorio comunale di Poggibonsi 1,8 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Una cifra importante che dimostra l’attenzione che il Consorzio di Bonifica ha dedicato in questi anni alla sicurezza idraulica di tutto il grande bacino della Val d’Elsa". Scendendo nei particolari, sono ormai terminati gli interventi sull’ Elsa, nel tratto adiacente alla zona sportiva della Virtus, che hanno riguardato soprattutto riqualificazione della sponda sinistra del fiume, tra il ponte di via San Gimignano e l’accesso da Via Montemorli, con la realizzazione di un percorso di servizio utile per la futura manutenzione. Altri lavori partiranno a breve, sempre sull’Elsa, in località Il Masso. Più a valle, tra via Carducci e la passerella di Via San Gimignano, saranno tagliate piante, rimossi rifiuti e baracche. Lavori per 70 mila euro. Sullo Staggia, invece, sono in corso due interventi di tipo forestale: uno da circa 49 mila euro e l’altro da 51 mila sul tratto dalla Magione a Staggia, mentre uno da 80 mila euro è stato ultimato in questi giorni tra i territori di Poggibonsi e Monteriggioni. Infine, stanno per partire altri lavori sul torrente Carfini per un importo di 43mila euro. "Un complesso di operazioni rilevanti che il Consorzio, in sinergia con l’amministrazione, ha promosso in questi anni – spiega il sindaco David Bussagli – Un investimento significativo con opere concluse e altre che si avvieranno nelle prossime settimane. Un’attività costante che prosegue nel corso dei mesi e a cui si aggiungono interventi straordinari e puntuali con la capacità anche di corrispondere a situazione di criticità che possono presentarsi. Lavori di prevenzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria utili per la mitigazione del rischio idraulico ma anche operazioni qualificanti che restituiscono alla comunità parti importanti del territorio".