E’ scattata l’operazione sicurezza Pista ciclabile per Campostaggia

Rendere più sicure le strade di Poggibonsi. I lavori in atto per collegare attraverso la pista ciclabile il quartiere di Romituzzo con Campostaggia, hanno un duplice obiettivo per l’amministrazione comunale: all’idea di incentivare forme di spostamento alternative, si aggiunge l’intento di accrescere la vivibilità di certi spazi a ostacoli per il transito degli automobilisti e per le esigenze dei pedoni. Un tracciato di circa un chilometro e mezzo unirà via Senese, appunto dall’altezza di Romituzzo, con l’Istituto Roncalli e il monoblocco valdelsano.

"Sono passati diversi anni da quando emerse nella comunità la necessità di un percorso protetto verso l’ospedale – spiega il sindaco David Bussagli – e adesso quest’opera sta per diventare realtà. Nostro impegno sarà monitorare il cantiere, cercando di superare eventuali criticità nei lavori – da 1 milione e 23mila euro - che saranno realizzati con i fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana, in modo da aumentare la rete ciclopedonale. In più, specifiche risorse di Bilancio saranno dedicate alla manutenzione dell’asfalto di via del Ponte Nuovo e di via Senese".

Tutto ha avuto inizio dalle fasi delle demolizioni, dalla superficie fra la rotonda di Campostaggia e via Senese. In vigore delle modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Ma quale configurazione avrà la pista ciclabile, al termine dell’intervento? "Si svilupperà in larga parte a fianco della strada – si spiega dal Comune – e prevede l’installazione di due semafori e di rallentatori di velocità in prossimità degli attraversamenti. Partendo per esempio dall’ospedale, il percorso comincia dalla pensilina degli autobus, prosegue accanto alla strada e raggiunge la scarpata dove sono in corso i lavori per la pista di atletica leggera. Prima di arrivare all’intersezione di via Senese e via del Ponte Nuovo, l’itinerario torna accanto alla strada e prosegue sul lato destro di via del Ponte Nuovo, vicino al marciapiede. Alla Magione si collegherà a destra con la pista del parco e a sinistra con il tracciato lungo via Boccabarili. Alla confluenza tra via Senese e via del Ponte Nuovo sarà presente un altro attraversamento pedonale per proseguire poi sul lato opposto di via Senese, dove la pista verrà realizzata di fianco alla strada. Il cammino si concluderà all’altezza del punto di incontro via Senese-via Sangallo, ricongiungendosi alla pista appena realizzata".

Paolo Bartalini