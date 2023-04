È scattata l’operazione sicurezza Lavori di adeguamento sismico all’asilo nido d’infanzia ‘Rodari’

di Paolo Bartalini

Sicurezza all’interno dei plessi frequentati dai più piccoli: a Poggibonsi oltre 400mila euro per l’adeguamento sismico del nido dell’infanzia comunale Gianni Rodari. La struttura di via Palmiro Togliatti sarà interessata da un imponente intervento, per un progetto finanziato con risorse della Regione su fondi statali.

I lavori inizieranno tra qualche mese e così per l’anno educativo 2023-2024 avverrà il trasferimento del personale e dei bambini in altre realtà scolastiche locali. Da settembre, fa sapere l’amministrazione, coloro che già frequentano il nido Gianni Rodari svolgeranno l’attività nella scuola dell’infanzia Il Girotondo di via Risorgimento. Quanti si iscriveranno per la prima volta al nido d’infanzia comunale, avranno invece come sede di riferimento La Coccinella, in via Sangallo. Non sono previsti spostamenti per l’anno in corso. "Ma da ora abbiamo voluto pianificare il prossimo, in cui sarà attivo il cantiere – precisa l’assessore alle Politiche educative del Comune, Susanna Salvadori – affidandoci agli spazi del Girotondo perché lì ci sono le condizioni strutturali corrette per ospitare un gruppo di nido. Chiaramente abbiamo la possibilità di tenere lo stesso gruppo di educatrici, spazi idonei per i bimbi di quell’età e risposte positive sugli aspetti tecnici". Nulla cambierà in termini di percorso educativo, personale, progettualità. "Di questo – continua Salvadori - abbiamo già parlato con i genitori e con il personale, che ringraziamo per la disponibilità così come ringraziamo il Comprensivo 2 che ospiterà i piccoli del Rodari". Tutto ciò mentre proseguono gli investimenti dell’amministrazione comunale sull’edilizia scolastica. "Un impegno prioritario da anni – dice il sindaco David Bussagli – in virtù di un impegno che anche per merito dei fondi ai quali abbiamo avuto accesso, Pnrr e non solo, vede in questo momento oltre 5 milioni di euro di risorse investite sulle scuole". Oltre al Rodari, è in corso l’adeguamento al secondo lotto della Leonardo da Vinci, a cui si aggiungono i prossimi interventi alla scuola d’infanzia del Borgaccio (secondo lotto) e alla elementare Gaetano Pieraccini (primo lotto).