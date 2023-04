’E più non canto’ Concerto-show all’Auditorium

Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria ed entrò in quella che sarà poi ricordata da tutti come la Prima Guerra Mondiale. Nel 2015, in occasione del centenario dall’entrata in guerra, è nata l’idea di dar vita a ‘E più non canto o Adieu la vie, adieu l’amour’, concerto-spettacolo ideato e diretto musicalmente da Anna Andreotti, a partire da un’idea di Francesca Perugini. Lo spettacolo andrà di nuovo in scena oggi alle ore 18 all’Auditorium di San Miniato a Siena. Gli artisti si confronteranno con i propri ricordi familiari, raccontando un desiderio di amore e di vita che sovrastano la tragedia della guerra.

Le leggende s’intrecceranno ai canti tradizionali, interpretati nella forma più vicina alle modalità espressive originali. La presenza di timbri femminili in un repertorio essenzialmente maschile dà voce a tutte le donne che, durante la guerra, hanno mandato avanti il paese e preservato ciò che restava delle loro famiglie. ‘E più non canto e più non ballo perché il mio amore l’è andà soldà’ è una produzione Maggese, con: Anna Andreotti (voce e fisarmonica), Roberto Graiff (voce), Angela Macciocchi (voce), Filippo Marranci (voce e gnacchere), Francesca Perugini (voce), Valentino Receputi (voce e violino) e Margherita Trefoloni (voce e chitarra). Eleonora Rosi