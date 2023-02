E nel capoluogo Elly fa l’exploit Spallata per l’alleanza al centro

Se dalle primarie doveva arrivare un’indicazione per le comunali di Siena, in chiave alleanze, ebbene il segnale pare forte e chiaro: la vittoria di Elly Schlein è di tali proporzioni che le residue speranze di allargare l’alleanza al centro (direzione Terzo Polo) potrebbero aver subito l’ultima spallata. In alcune sezioni (la 6 alla Lizza) i numeri sono eclatanti: Schlein 157, Bonaccini 60, con replica sul regionale Fossi 120, Mercanti 52, più otto tra bianche e nulle (la differenza sui votanti è data per esempio da studenti e lavoratori fuori sede).

In totale 1783 voti validi per il nazionale, con Schlein al 67,13 per cento (1197 voti) e Bonaccini al 32,86 per cento (586 voti), per il regionale con 1649 voti validi, Fossi 1115 voti (67,7 per cento), Mercanti 534 voti (32,3 per cento). Quindi i candidati orientati a sinistra hanno più che doppiato i rispettivi avversari. "Si riparte da questo risultato per affrontare ora la campagna elettorale", dice il segretario comunale Massimo Roncucci.

I partecipanti sono stati superiori di circa trecento unità rispetto alle primarie che hanno indicato Anna Ferretti candidata sindaca. "Non era una giornata semplice – afferma Roncucci –, il dato è per noi confortante. Ora faremo subito alcuni passaggi interni al partito, mercoledì la coalizione si ritroverà con la candidata per parlare non solo di programma ma anche per i primi indirizzi alla campagna elettorale".

Alle ultime primarie, nel 2019, avevano votato 2454 senesi, in precedenza circa tremila nel 2017 e 5800 nel 2013. Ora i circa 1800, in crescita rispetto a quelli delle primarie per l’individuazione della candidatura alle amministrative.

O.P.