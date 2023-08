E’ nato il centro per adolescenti A settembre l’inizio dell’attività

di Marco Brogi

A settembre a Poggibonsi entrerà finalmente in funzione il centro di aggregazione per minori e adolescenti ricavato nell’ex asilo di piazza XVIII Luglio. Una riconversione, quella dell’immobile di proprietà del Comune, costata un milione e 100 mila euro e finanziata con i fondi europei del Progetto di Innovazione Urbana Città + Città.

"Si tratta di uno spazio rigenerato che consentirà gradualmente di implementare in qualità e quantità la gamma dei servizi destinati a minori e adolescenti – spiega il sindaco di Poggibonsi David Bussagli-. Un intervento molto importante dal punto di vista sociale e centrale per svilupparne di nuovi e per consolidare quelli presenti. La criticità riscontrata con l’affidamento degli arredi è stata superata, l’iter è andato a buon fine e ci consente di procedere con il percorso di attivazione dei servizi previsti a partire da quelli relativi al centro di aggregazione". Il centro di aggregazione troverà posto al piano terra dell’edificio (di 560 metri quadrati in tutto e nato nel 1955 per ospitare il Centro Assistenziale Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia) e offrirà ai ragazzi tutta una serie di attività ricreative e di doposcuola. Il primo piano, invece, sarà adibito a struttura residenziale in grado di accogliere i minori con progetti individuali. Una struttura che tuttavia sarà attivata in un secondo tempo e sarà gestita dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, come tutti i servizi forniti all’interno dell’edificio di via XVIII Luglio. Tutto pronto, dunque, per l’inaugurazione del centro di aggregazione, sulla cui realizzazione si sono accumulati dei ritardi per le difficoltà di reperire il materiale per gli arredi. Non solo. A rallentarne l’entrata in funzione anche ben due gare di appalto per la posa degli arredi interni andate deserte.

Sempre parlando di sociale, l’altra opera molto attesa a Poggibonsi è la ristrutturazione del condominio solidale di via Trento, nei pressi del centro, un intervento da 951.000 euro finanziato con risorse europee del Pnrr sulla rigenerazione urbana. I lavori sono già iniziati iniziati. L’obiettivo è quello ammodernare l’edificio e renderlo più efficiente e rispondente alle esigenze di chi ci vive: anziani, persone fragili, famiglie in difficoltà economiche.