E’ morto Carlo Gardini. Mondo del vino in lutto

"Addio Carlo, mio unico e grande amore". Con un post commosso Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice del settore vinicolo, ha annunciato via social la morte del marito Carlo Gardini, 72 anni. Gardini, che lascia anche la figlia Violante impegnata nell’azienda di famiglia, aveva avuto un incidente l’agosto scorso, poi le condizioni si erano aggravate. "Mi hai voluto bene sempre e hai creduto in me sempre – scrive Cinelli Colombini –. Mi hai aiutato a realizzare i miei sogni, anche sacrificando i tuoi". Vicinanza alla famiglia è stata espressa dalla vicepresidente della Regione Stefania Saccardi e da Angelo Radica, presidente dell’Associazione nazionale Città del Vino. I funerali oggi alle 16, nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Trequanda.