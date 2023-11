E’ morta Gnoni Mavarelli. Fu la direttrice della Pinacoteca di Siena

Mondo dell’arte in lutto per la prematura scomparsa di Cristina Gnoni Mavarelli (foto), già direttrice della Pinacoteca nazionale di Siena, che riaprì al pubblico dopo il periodo di chiusura. Funzionaria della Soprintendenza anche per Prato e provincia, componente del comitato scientifico del Museo di Palazzo Pretorio e curatrice insieme ad Andrea De Marchi della grande mostra ’Da Donatello a Lippi. Officina pratese’ che ha segnato la riapertura dello stesso Pretorio, Gnoni Mavarelli aveva 65 anni ed era curatrice della pittura del Seicento alle Gallerie degli Uffizi. L’annuncio della scomparsa è stato dato proprio dal direttore Eike Schmidt, che ricorda: "Cristina, esperta di pittura toscana, aveva una particolare passione per Filippo Lippi, che aveva studiato approfonditamente". Passione e conoscenza, ma anche competenza, garbo e gentilezza la contraddistinguevano da sempre. Nell’ambito del piano di valorizzazione del Polo museale della Toscana e dei progetti locali finalizzati all’incremento dell’offerta culturale, nell’estate del 2019 i musei nazionali di Siena e provincia avevano offerto nuove occasioni di visita con aperture straordinarie e visite guidate gratuite. Era stata la stessa Gnoni Mavarelli a lanciare l’iniziativa: "Vogliamo migliorare le proposte in un periodo in cui la loro qualità aumenta le attrattive – aveva detto – e fidelizzare i residenti al patrimonio artistico, elemento dell’identità di un territorio".