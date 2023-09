E’ morta Anna Lucii. Oggi i funerali

Un grave lutto ha colpito in queste ore l’amico Wallis Lucii, storico fotografo poggibonsese de ’La Nazione’. E’ mancata, all’età di 87 anni, la moglie Anna. I funerali si svolgeranno stamattina alle 11 con partenza dall’obitorio dell’ospedale di Campostaggia per il cimitero comunale, dove la signora Anna riposerà per sempre. Al caro Wallis le più sincere condoglianza del nostro giornale.