E in piazza arriva Fuksas: "Non abbiamo paura"

In un centro quasi da lockdown, senza senesi, scappati al mare, in camper o fuori città, ecco un’immagine tranquillizzante: Massimiliano e Doriana Fuksas seduti al tavolino del bar Il Palio in piazza del Campo. L’architetto con la moglie è assiduo frequentatore di Siena, da quando anni fa ha comperato un casolare a Castelnuovo che ha ristrutturato facendone un buen retiro. Nemmeno il terremoto ha frenato la coppia: "Siamo arrivati dopo la forte scossa, quella di mercoledì" racconta. "Paura? Affatto, movimenti sismici ce ne sono sempre, ovunque. Si parla di un terremoto di massimo 3,5 gradi, non grave. Poi la storia ci insegna che la scossa più forte è la prima, quindi non abbiamo avuto paura". Una rassicurazione da parte di un architetto che di costruzioni ne sa qualcosa: "Il centro di Siena è medievale realizzato con tecniche di certo non antisismiche, ma non è detto che gli antichi palazzi siano meno resistenti delle nuove edificazioni: un cemento armato di scarsa qualità dà minor sicurezza. Quando con gli ingegneri abbiamo fatto i progetti di recupero della casa senese l’abbiamo ‘legata’, ovvero abbiamo collegato le sue parti, rendendola asismica. Terremoti di queste entità non mi preoccupano, almeno non quanto ha fatto il Covid".

Paola Tomassoni