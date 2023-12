E’ in arrivo Praesepium. Spettacolo a Casole d’Elsa a partire dal 26 dicembre

Conto alla rovescia per Praesepium, il più grande spettacolo open-air dedicato alla Natività. Il presepe vivente di Casole è in calendario tra il 26 dicembre e il 7 gennaio. Il valore storico e rievocativo di Praesepium è stato certificato dalla Regione Toscana che ha rinnovato il patrocinio alla manifestazione. "Il centro storico di Casole d’Elsa - sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - è pronto a ricreare l’atmosfera del villaggio della Natività, una rappresentazione che coinvolge tutti i cittadini del borgo medievale e che pone Praesepium tra le punte di eccellenza nel panorama della tradizione dei presepi toscani e nazionali. Sono attesi infatti tantissimi visitatori da ogni parte d’Italia, a conferma che il Presepe e la Natività, vissuti come il segno di appartenenza a una comunità, siano tra i simboli più cari alla nostra cultura e tradizione. Un grazie a Casole d’Elsa anche per il messaggio di pace e di accoglienza che Praesepium porta con sé, di cui si sente forte bisogno in un periodo in cui la convivenza tra i popoli è continuamente minacciata". L’appuntamento con Praesepium è fissato nelle cinque date di martedì 26 dicembre, sabato 30 dicembre, lunedì primo gennaio, sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio quando, tra le 15 e le 19, i vicoli e le piazze di Casole diventeranno un teatro a cielo aperto per un’esperienza immersiva nel tempo della Natività tra allestimenti scenografici dal forte impatto emotivo realizzati dall’associazione CasolEventi. Questa grande rappresentazione, già premiata come "Miglior presepe vivente d’Italia", è frutto di una mobilitazione collettiva di Casole con il sostegno dell’amministrazione comunale e con circa trecentocinquanta paesani di tutte le età coinvolti come attori e comparse che indosseranno abiti riprodotti con assoluta fedeltà alle stoffe e alle tecniche del passato. "Siamo chiaramente contenti di questa nuova edizione di Praesepium - aggiunge Andrea Pieragnoli, sindaco di Casole d’Elsa. - L’associazione CasolEventi, nonostante il lungo stop per l’emergenza sanitaria, è riuscita a ripartire con entusiasmo e passione, dimostrando un’eccezionale capacità organizzativa e svolgendo un enorme lavoro per tornare a offrire uno spettacolo unico nel suo genere per i tanti visitatori attesi da ogni zona d’Italia".

Lodovico Andreucci