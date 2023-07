E’ il terzo anno di attività alla scuola di Sant’Andrea

Per il terzo anno consecutivo, presso la scuola di Sant’Andrea di Colle, grazie ai finanziamenti PON, il Comprensivo 2 Arnolfo di Cambio è riuscito ad attivare i moduli ‘Socialità, apprendimenti, accoglienza’ e ‘PON CARE’ del Piano Estate 2023, diventando così una pratica consolidata e strutturale che va ad ampliare l’offerta formativa dell’istituto. Le attività hanno avuto come filo conduttore la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio e hanno previsto la collaborazione con i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Colle e un’uscita didattica presso un’azienda agricola locale. In totale sono stati coinvolti circa 200 studenti dei vari plessi dell’istituto.