E’ il secondo week-end di esodo estivo Rimossi tutti i cantieri

Viabilità Italia prevede bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani. In provincia, le principali direttrici in gestione Anas maggiormente interessate dall’incremento del traffico sono la strada statale 223 “di Paganico” tra Siena e Grosseto e il Raccordo Autostradale “Siena-Firenze”.

Per agevolare gli spostamenti, già a partire dalle scorse settimane Anas ha gradualmente rimosso i cantieri amovibili. Inoltre, sul raccordo Siena-Firenze sono stati sospesi i lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale.