"E’ il Palio della svolta. Ora la ruota ha girato"

Cinque mesi dopo l’Assunta: che sapore ha la vittoria?

"L’apprezzo di più. All’inizio me la sentivo meno, forse niente. Ora uno realizza che comunque è un Palio vinto".

Quale momento del 16 agosto è riposto nel cassetto del cuore?

"La benedizione, ho sentito veramente un calore speciale. C’era un’atmosfera particolare, bella. Mi ha dato una carica dentro... La ricordo molto bene".

Cosa ti ha sorpreso di Bernardini?

"Sono rimasto positivamente colpito dalla sua serietà. Negli anni ha sempre detto che mi avrebbe dato il giubbetto quando c’era l’occasione per farmi vincere il Palio nell’Oca. Appena assegnati i cavalli penso che sia passato un minuto. E ci siamo sentiti. Una persona di parola".

Il significato di questo successo nella tua vita?

"E’ stato il Palio della svolta. Dopo quello del 2017 non è andata sempre bene. Penso che siano ruote che girano, è successo a tutti i miei colleghi. Capita che ti prepari ma non raggiungi l’obiettivo. Adesso la ruota ha girato dalla mia parte, un momento importante della vita professionale".

Un altro sassolino nella scarpa?

"E’ rimasto. Ora non posso, spero di togliermelo a luglio".

Che dote prenderesti di Bernardini?

"La sua disinvoltura".

La colonna sonora di questo Palio?

"Musicalmente non ce l’ho".

Fatevi una promessa per luglio 2024.

"Se c’è la situazione gli telefono"

Qualcosa che ha lasciato l’amaro di cui farai tesoro?

"Non mi sono potuto godere tutte le feste nell’Oca per via dell’infortunio, spero di riuscire a rifarmi in ogni modo. La prima volta che sono andato è stato il 16 settembre, il complemese. A proposito dell’infortunio, giovedì prossimo rimonto in corsa a San Rossore per la prima volta. E ad aprile porterò Stefano a Sindia, per la festa del mio paese che si svolge dopo Pasqua. Verranno mangini con mogli e fidanzate".

Cavalli super big ce ne saranno pochi a luglio?

"Bisogna vedere la provincia, il percorso di avvicinamento. Troppo presto per pronunciarsi".

La dote che deve avere un capitano che ti supporta e ti sopporta.

"Non mi piace fare lunghe chiacchierate (ride, ndr), lo sanno tutti. Comunque sia sono uno che si adatta ad ogni situazione".

A Zio Frac cosa dice Brigante?

"Grazie perché mi ha fatto vincere questo Palio. Poi che è un grandissimo cavallo che rimonterei volentieri. Ha un’adattabilità alla Piazza particolare rispetto ad altri, gli piace galopparci, ha un modo di correrci sicuro. Sa quello che fa".

Svela un retroscena?

"Mi diceva Stefano, ormai si sa, che se volevo vincere il Palio dovevo andare nell’Oca. Inoltre, questo non si sapeva finora, mi ritengo un sognatore che non si arrende, proprio come la frase scritta dal capitano nel giubbetto vittorioso che è stato messo nella teca della Contrada".

Laura Valdesi