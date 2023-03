È il giorno della festa di Santa Fina Celebrazione solenne in chiesa Officerà il cardinale Lojudice

di Romano Francardelli

Sono passati 770 anni e le profumante viole gialle di Santa Fina continuano a sbocciare sulle mura di San Gimignano dal 12 marzo 1253. ossia dalla sua morte, dopo cinque anni di sofferenza, penitenza e di preghiera. A 15 anni. E questa miracolosa fiorita per San Gimignano è chiamata il ‘miracolo’ della beata. Oggi la festa solenne nella chiesa con il cardinale e Arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice nella concelebrazione eucaristica alle 11 in duomo con i sacerdoti del territorio, il parroco don Gianni Lanini e l’accompagnamento dei canti dei giovani della parrocchia.

Alla presenza del sindaco Andrea Marrucci con il gonfalone che offrirà il tradizionale cero alla chiesa in onore della protettrice delle torri con le maggiori autorità e dal popolo di Santa Fina. Che dentro le mura, da sempre, ha lasciato affetto e devozione e di preghiera con la sua penitenza sopra la tavola di quercia nella cantina di casa nel vicolo che porta il suo nome. Penitenza e preghiera per chiedere speranza e pace fra i popoli di quel tempo. Pace e speranza che anche oggi quella voce si alza da ogni pulpito. Alla fine della concelebrazione il Cardinale Paolo Lojudice con in braccio la reliquia il busto di Santa Fina benedirà la città e la Valdelsa dalle porte del Duomo e nelle piazze ritorna la tradizionale fiera di Santa Fina dei brigidini e del croccante.

Con devozione e ricordo il popolo della San Gimignano del medioevo fece costruire l’ospedale che porta ancora il nome ‘Santa Fina’ e la preziosa e suggestiva cappella della Insigne Basilica Collegiata, il duomo, dove riposano le spoglie della beata Fina. Un vero capolavoro d’arte scolpito in pregiato marmo di Carrara e rifinito in oro zecchino opera dei fratelli scultori fiorentini da Maiano e affrescata dal famoso maestro del XIII° secolo Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio, con le storie della penitenza e le imponenti esequie. Fra il gruppo dei notabili al funerale il Ghirlandaio ha voluto lasciare la sua firma con l’autoritratto e con il ‘miracolo’ delle viole fra le torri.