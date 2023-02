"La rinegoziazione della convenzione per la gestione della Piscina Olimpia è il risultato della politica sullo sport portata avanti da questa amministrazione, che ha deciso di sostenere il lavoro quotidiano di chi contribuisce alla crescita dei giovani e alla promozione dello sport". La maggioranza di governo di Colle (Colle in Comune, Pd, Sinistra per Colle e Italia Viva) commenta con soddisfazione l’accordo raggiunto sui rapporti finanziari con l’associazione sportiva che dal 2006 gestisce l’impianto natatorio colligiano. "Non mette solo fine ad una vicenda che per molti anni ha visto contrapposti gli interessi dell’amministrazione e quelli dell’associazione, ma riconosce identità e dignità a tutti coloro che, ogni giorno, mettono lo sport al centro della propria vita o del proprio lavoro, generando valore per i cittadini di oggi e di domani – conclude – L’accordo garantirà la serena gestione della struttura e la possibilità di nuovi investimenti per migliorarla e renderla ancora più funzionale e moderna".