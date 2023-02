E’ ancora alto l’allarme per i furti

I lampeggianti sulle macchine dei carabinieri illuminano ancora i muri delle abitazioni colligiane. Di fatto la questione furti in quel di Colle scotta ancora e l’allarme è in atto, in particolare facendo riferimento alla zona di Gracciano (nello specifico zona Sodi) ed in Colle Alta. Ad intervenire sulla faccenda il primo cittadino Donati. "È un problema da non tralasciare – afferma Donati – Sono molte gli incontri fatti anche con Annunziata, il comandante della stazione dei carabinieri di Colle. Dalle informazioni in mio possesso – Ndr si sono svolte svariate riunioni tra Amministrazione e Comando dei Carabinieri di Colle – si tratta di un fenomeno che non coinvolge colligiani. I ladri, infatti, arrivano da fuori. Si costituiscono con un a rete ben organizzata. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere un gruppo di ladri è stato catturato. Questi delinquenti provenivano dalla zona di Castelfiorentino". "E’, però, presente un’altra cellula, che ha fatto altri colpi sul territorio di Colle. Hanno attuato la solita modalità – continua Donati – Sono, quindi, tutti provenienti dal solito nucleo che poi si divide in varie cellule. Molto difficile individuarli anche perché utilizzano macchine rubate. È chiaro che abbiamo a che fare con professionisti e persone che sono determinate e pronte a tutto. Dobbiamo, quindi, agire con estrema prudenza. La situazione è da tenere sotto stretto controllo". Donati, inoltre, ha voluto sottolineare che oltre alle telecamere già presenti sul territorio è in arrivo un ulteriore intervento con 23 nuove telecamere, che copriranno otto nuovi punti di sorveglianza.

