E’ allarme ladri a Piancastagnaio: "Cassaforte forzata, via ori e denaro"

di Giuseppe Serafini

Tornano i ladri in Via dei Castagni a Piancastagnaio e la gente che abita nella via ormai è esasperata anche perché l’agglomerato di villette e appartamenti a schiera in una delle zone residenziali più belle del paese sembra essere oggetto da oltre un anno dei blitz di delinquenti senza scrupoli . Che non temono di essere scoperti agendo in ore dove la gente è all’interno delle proprie abitazioni e può anche più facilmente accorgersi di movimenti e rumori sospetti magari nell’appartamento vicino. Questa volta a farne le spese è stato Luca Brogi, socio titolare del centro commerciale Carrefour di via Arno ad Abbadia San Salvatore. Brogi, per la cronaca, aveva subito un grosso furto proprio nel locale di Abbadia San Salvatore qualche mese fa. Un furto spettacolare con i malviventi che si erano calati all’interno del centro commerciale attraverso il tetto.

In questo caso è stato un vicino ad avvertire l’uomo verso le 20.30 che si trovava fuori casa. Dall’appartamento infatti provenivano strani rumori nonostante non vi fosse nessuno. Quando Luca Brogi è arrivato i ladri avevano lasciato da poco la casa. All’ interno i topi di appartamento hanno razziato e messo tutto sottosopra dirigendosi verso la cassaforte che è stata forzata. "Ero fuori casa – ha detto Brogi – e quando sono rientrato perché avvertito ho trovato tutto sottosopra compresa la cassaforte forzata da cui era stato portato via denaro. Più oggetti di valore, introducendosi nell’appartamento forzando alcune finestre esterne dopo aver disabilitato l’ allarme esterno". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piancastagnaio che stanno effettuando le indagini e stanno visionando le videocamere di sorveglianza. È questo il quinto furto in appartamento, come detto, in via dei Castagni. Colpi avvenuti nelle ore più particolari. In Via dei Pini che è una traversa di via dei Castagni dove i ladri si introdussero in casa con il proprietario nella propria stanza che dormiva. Ed ancora nell’abitazione della responsabile dell’ufficio postale di Piancastagnaio, dove venne letteralmente smurata con un frullino la cassaforte di casa ed ancora nell’appartamento accanto dove i ladri hanno fatto visita ben tre volte. Una via i cui abitanti ormai vivono nella paura: hanno recentemente voluto incontrare l’amministrazione comunale per esprimere la loro preoccupazione per una situazione che dura ormai da troppo.

"Mi sono immediatamente attivato per informarmi sullo stato delle indagini e per avere la certezza che le forze dell’ordine avessero a disposizione tutti gli elementi utili alla ricerca" dei ladri, interviene il sindaco Luigi Vagaggini. "Posso confermarvi che tutte le telecamere installate, anche a seguito delle richieste dei cittadini, erano attive e che le immagini acquisite sono già in possesso dei carabinieri e della polizia municipale. Mi auguro che le indagini proseguano spedite e che si possa presto arrivare alla cattura dei colpevoli". Relativamente alla zona interessata dal furto di venerdì sera, Vagaggini ricorda in quale punti sono state posizionate le telecamere: viale Gramsci, in prossimità delle scuole medie, incrocio strada provinciale-via San Michele, Sp 18 (via Grossetana), in prossimità della sede dell’Unione dei Comuni Amiata Val’Orcia, piazza Danta. "Tutte le telecamere, ad eccezione di quella posizionata in piazza Dante, sono dotate anche di lettore targa". dice il Comune.