D’Urso: "La sfida è eliminare tutti i pregiudizi"

"Oggi non contano i fiori o i regali, conta la consapevolezza che ogni giorno dell’anno deve essere l’8 marzo, dentro e fuori dalle mura domestiche, dentro e fuori dal luogo di lavoro, ovunque – prosegue D’Urso -. È in questa direzione che la Asl Toscana sud est ha intrapreso la via che porta alla realizzazione di un contesto lavorativo senza pregiudizi, senza discriminazioni di genere e di nessun altro tipo, dove la parola ‘diverso’ assume un valore aggiunto equivalente a ‘unico’ e arricchisce la comunità professionale". D’Urso prosegue poi facendo riferimento ai recenti traguardi raggiunti nella Sud est in tema di uguaglianza di genere con l’adozione del Gep – Gender equaliy plan e delle linee guida sul linguaggio di genere, ma anche decisioni di più ampio respiro che mirano a un cambiamento culturale all’interno dell’Azienda attraverso politiche di inclusione, valorizzazione delle diversità ed equità, come la DE&I Strategy, di cui l’Asl Toscana sud est è la prima azienda sanitaria ad adottarla in Italia: "Questo giorno deve rappresentare un’occasione per riflettere sulle conquiste, ma soprattutto sui passi ancora necessari a raggiungere la piena parità di genere, a partire dagli obiettivi che ci siamo posti come Azienda alcuni mesi fa sottoscrivendo il Piano di uguaglianza di genere. Un percorso che ci vede tutte e tutti protagoniste e protagonisti e che richiede un impegno costante e consapevole. Esprimo la mia più sincera gratitudine a ogni donna che fa parte della Sud Est e profondo orgoglio per il ruolo che ognuna ha nella promozione dell’empowerment femminile in un contesto professionale che aspira all’eccellenza".