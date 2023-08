Dura la vita da universitari Caro-trasporto oltre all’affitto Un anno a partire da 265 euro

"Ci hanno lasciato a piedi" dicono gli universitari fiorentini che si troveranno a breve l’abbonamento annuale dei trasporti urbani (bus, ma anche tramvia e ferrovia) quadruplicato. Il problema è la student card, in scadenza a fine settembre, che potrebbe non essere rinnovata: c’era una convenzione a Firenze fra Autolinee Toscane e l’ateneo per cui gli studenti fino ad oggi hanno viaggiato con un abbonamento annuale da 52 euro.

La convenzione sta per scadere e nel caso non si trovi un nuovo accordo l’abbonamento urbano salirà a oltre 200 euro.

Il caro-trasporto, dopo caro -mensa e soprattutto caro-affitto, è esploso oggi a Firenze, ma solo perché lì gli studenti giovavano di un contributo. A Siena una convenzione fra At e Università non è mai stata attivata: il ragionamento è comparso sul tavolo degli enti ma non è stato concluso. Con conseguentemente applicazione anche per gli universitari del tariffario ordinario degli altri studenti.

Lo studente a Siena, universitario e non, spende 278,70 euro per un abbonamento urbano annuale; sono invece 340,60 euro per un abbonamento annuale extraurbano e 318,50 euro se l’abbonamento studente è per i 10 mesi dell’anno scolastico. All’extraurbano vanno poi aggiunti 55 euro di abbonamento integrativo annuale urbano, che permette di utilizzare per un anno solare i servizi urbani nelle città di origine o destinazione della tratta scelta. Sono 265 euro di abbonamento annuale se lo studente presenta l’Isee.

"Autolinee Toscane è a disposizione delle istituzioni - afferma la società - e delle università per attuare politiche e iniziative di incentivo all’uso del trasporto pubblico e convenzioni. L’unica condizione è che tali accordi rispettino le norme che regolano il trasporto pubblico locale".